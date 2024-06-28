Президент Боливии назвал виновников попытки госпереворота

Президент Боливии Луис Арсе заявил, что госпереворот пытались устроить бывшие военные и отставные гражданские лица. Об этом сообщает телеканал RT.

Боливийский президент напомнил, что в данный момент по делу были задержаны 17 человек, однако уже становится очевидным, что в подготовке очередного госпереворота принимали участие не только отставные военные, но также и гражданские лица.

«Они постоянно пытаются подорвать власть. Кстати, они же принимали участие в перевороте 2019 года. Отставные военнослужащие подготовили несколько нерегулярных военных групп, которые нашему правительству удалось ликвидировать», — заявил Арсе.

Арсе также призвал ко всестороннему расследованию, в ходе которого правоохранительным органам Боливии предстоит выяснить мотивы, оставшихся на свободе исполнителей и инициаторов попытки госпереворота.

До этого Луис Арсе рассказал о пострадавших в ходе попытки госпереворота в Боливии.

26 июня в Боливии произошла попытка государственного переворота. Мятежный генерал Хуан Хосе Суньига не согласился с увольнением с должности командующего армией и потребовал «восстановить демократию» и освободить политзаключенных. Президент Боливии Луис Арсе из осажденного дворца правительства произвел перестановки в высшем военном командовании и призвал сторонников выйти на площадь «в поддержку демократии». Спустя несколько часов мятеж угас, военные покинули центр Ла-Паса, а генерал Суньига был задержан.

Ранее МИД России осудил попытку переворота в Боливии и выразил поддержку власти страны.