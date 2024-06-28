Байден оценил свои шансы на победу в президентских выборах

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, выступая на митинге своих сторонников в Северной Каролине, заявил, что намерен выиграть президентские выборы. Слова Байдена передает РИА Новости.

«Когда меня переизберут с вашей помощью, я знаю, что я не уберу губернатора Роя Купера из Северной Каролины», — сказал он.

До этого Байден назвал бывшего главу американской администрации Дональда Трампа подлинной угрозой для страны, ее принципов и демократии.

Дебаты кандидатов в президенты США Байдена и Трампа прошли накануне вечером в США. В ходе выступления Байден назвал Трампа «неудачником» и «лузером», а Трамп обвинил Байдена в приближении третьей мировой войны. Действующий американский президент в своем выступлении регулярно запинался и терял мысль.

Во время дебатов политики по семь раз упомянули российского лидера Владимира Путина, Трамп также 16 раз произнес слово «Россия».

О том, как проходили дебаты американских политиков, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Пентагоне признали ложь Байдена.