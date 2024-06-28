В Белом доме обеспокоены провалом Байдена на дебатах

Сотрудники Белого дома переживают из-за неудачного выступления президента США Джо Байдена в дебатах с экс-лидером Штатов Дональдом Трампом, многие из них шутят о возможной смене работы. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновника Белого дома.

«Один из чиновников Белого дома говорит, что групповые чаты «ужасают. <...> Все опустошены». <...> В том числе шутят об обновлении резюме. <...> Многие сотрудники сегодня работают из дома или не пришли на работу», – говорится в сообщении телеканала.

До этого обозреватель The New York Times Николас Кристоф заявил, что президенту Байдену не стоит продолжать предвыборную гонку после провальных дебатов с Дональдом Трампом, поскольку ему не удалось развеять слухи относительно своего здоровья и эффективности.

Отмечается, что во время дебатов с Трампом Байден допустил ряд оговорок и ошибок, путался в словах. Кроме того, его голос был хриплым в ходе всего мероприятия, а иногда даже дрожал.

Ранее в Госдуме сравнили Байдена на дебатах с мумией.