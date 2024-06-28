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МИД РФ дал ответ на запланированные военные учения в Японии

МИД: Москва выразила протест Токио из-за планов по проведению учений у границ РФ

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с планами японских властей по проведению совместных с ФРГ и Испанией военных учений неподалеку от границы РФ. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД РФ.

Планируемые учения должны состояться в период с 19 по 25 июля на острове Хоккайдо. Японской стороне указано на категорическую недопустимость подобной провокационной военной активности у дальневосточных границ России.

В МИД подчеркнули недопустимость учений во взаимодействии с внерегиональными государствами – членами НАТО. Российская сторона вынуждена расценивать подобную активность как потенциальную угрозу безопасности страны.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что подобные действия приведут Токио к эскалации напряженности в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом.

16 июня ВМС США, Канады, Японии и Филиппин провели учения в Тихом океане. В учениях были задействованы японский и американский эсминцы.

Ранее военный эксперт объяснил, зачем США направили субмарину к берегам Кубы.

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