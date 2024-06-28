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Афганистан сообщил о стремлении к взаимодействию с международным сообществом

Представитель «Талибана» Шахин: Афганистан стремится к взаимодействию с миром

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Evgenia Novozhenina/Reuters

Афганистан стремится к позитивному взаимодействию с международным сообществом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя движения «Талибан» (организация запрещена в России) Сухейла Шахина.

11 июня директор второго департамента Азии Министерства иностранных дел РФ Замир Кабулов заявил, что новое заседание московского формата по Афганистану должно состояться осенью 2024 года в России, афганское руководство будет приглашено на него.

Днем ранее исполняющий обязанности министра труда и социальных отношений в сформированном движением «Талибан» временном правительстве Афганистана Абдул Умари заявил, что несколько российских регионов, в частности, Татарстан и Чечня, предложили рабочие места трудовым мигрантам из Афганистана.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила, что работа по делистингу — исключению движения «Талибан» из списка нежелательных организаций, опирается на необходимость контактов Москвы с ними.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет выстраивать отношения с правительством талибов.

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