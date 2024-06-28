В МИД заявили, что санкции не помешают России продавать ресурсы за рубеж

Россия, несмотря на все новые санкции Евросоюза, продолжит снабжать мировые рынки продукцией, включая энергоресурсы, удобрения и продукты питания. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя принятый Евросоюзом 14-й пакет антироссийских санкций.

«Российская Федерация, несмотря на чинимые Евросоюзом препятствия, продолжит усилия по снабжению мировых рынков востребованной продукцией», – заявила Захарова.

По ее словам, принимаемые в последнее время санкции чаще направлены против третьих стран, что наносит удар по всей глобальной экономической системе.

Захарова отметила, что Брюссель ультимативно ставит независимые государства перед выбором: или сотрудничество с Западом, или с Россией.

До этого представитель МИД заявила, что все предыдущие санкции Евросоюза провалились, не сумев подорвать экономику России. Захарова также указала, что санкции не смогли повлиять и на сплоченность народа РФ перед лицом внешней угрозы со стороны США и их союзников.

24 июня Евросоюз объявил о принятии очередного, 14-го по счету с февраля 2022 года, пакета антироссийских санкций.

Ранее миссия РФ в ЕС отреагировала на новый пакет санкций.