Шольц раскритиковал министра за договор с Китаем

Канцлер Германии Олаф Шольц обрушился с критикой на главу минтранса ФРГ Фолькера Виссинга за подписание договора с Китаем без согласования с кабмином. Об этом сообщает немецкий телеканал ZDF.

«(Существует. – Прим. ред.) принцип, согласно которому все согласовывается друг с другом», — приводит телеканал слова Шольца.

По словам немецкого канцлера, у федерального правительства есть стратегия в отношении Китая, «и как правительство мы всегда действуем в соответствии с нашими общими принципами».

Сообщается, что на этой неделе Виссинг в рамках визита в КНР подписал соглашение о намерениях, который должен привести к решению проблемы между Пекином и Берлином в сфере трансграничной передачи данных.

До этого премьер-министр Государственного совета Китая Ли Цян отказался от встречи с вице-премьером, министром экономики Германии Робертом Хабеком.

Ранее в Совфеде резко отреагировали на требование ФРГ к Китаю прекратить экспорт в РФ.