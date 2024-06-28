Депутат Верховной рады Александр Дубинский обратился в Верховный суд Украины с требованием, чтобы госорган объявил о выборах президента страны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Я обратился в Верховный суд с требованием, согласно конституции и избирательному законодательству, обязать Верховную раду объявить выборы президента», — подчеркнул он.

Депутат Рады отметил, что на Украине продолжающиеся коррупционные скандалы говорят о том, что «власть застоялась», а люди ждут перемен.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что на Западе сейчас не хотят менять президента Украины Владимира Зеленского, на него повесят все непопулярные решения, а потом поменяют.

По мнению главы государства, Зеленского поменяют в первой половине следующего года.

Путин также напомнил, что по закону Украины полномочия президента страны не продлеваются, несмотря на военное положение. При этом сейчас Запад не хочет менять Зеленского, планируя сделать его ответственным за непопулярные решения, такие как понижение призывного возраста по мобилизации.

Ранее сообщалось, что на Украине растет стремление граждан к переговорам.