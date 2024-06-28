Ведущее СМИ США призвало Байдена сняться с выборов после провала на дебатах с Трампом

Президенту США Джо Байдену следует выйти из предвыборной гонки после провальных дебатов с Дональдом Трампом, поскольку ему не удалось развеять сомнения относительно своего возраста и эффективности. Об этом пишет обозреватель The New York Times Николас Кристоф.

«Президент Байден — хороший человек, завершивший долгую карьеру на государственной службе успешным президентским сроком. Но я надеюсь, что он пересмотрит свое выступление на дебатах в четверг вечером и снимет свою кандидатуру с гонки, перенеся выбор кандидата от Демократической партии на съезд в августе», — пишет Кристоф.

По его словам, такое развитие событий стало бы «самым безопасным курсом для нации», поскольку Байден не смог развеять сомнения относительно своего возраста и эффективности.

Во время дебатов с Трампом Байден допустил ряд оговорок и ошибок, был неясным в своих заявлениях. Кроме того, его голос был хриплым в ходе всего мероприятия, а временами даже дрожал. Начал дебаты президент США, как отмечают наблюдатели, особенно тихо. После теледебатов на площадке Байден покинул аудиторию с помощью своей супруги Джилл Байден.

Согласно опросу CNN, Дональд Трамп показался более убедительным 67% людей, смотревших дебаты. При этом 57% усомнились в том, что Байден способен занимать президентский пост.

Ранее в Британии ужаснулись выступлению Байдена на дебатах с Трампом.