В Германии назвали «исторической трагедией» возможное возвращение Трампа в Белый дом

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн после дебатов Джо Байдена и Дональда Трампа назвала возможное возвращение последнего на пост президента США «исторической трагедией». Ее слова приводит газета Rheinische Post.

«Тот факт, что такой человек, как Трамп, может снова стать президентом, потому что демократы не могут выставить против него сильного кандидата, станет исторической трагедией, которую почувствует весь мир», — заявила парламентарий

До этого немецкий журнал Der Spiegel писал, что первые дебаты между кандидатами на пост президента США Дональдом Трампом и Джо Байденом были шансом для действующего главы государства перейти «в наступление», однако обернулись для него катастрофой.

Во время дебатов с Трампом Байден допустил ряд оговорок и ошибок, был неясным в своих заявлениях. Кроме того, его голос был хриплым все мероприятие, временами дрожал, и он начал дебаты особенно тихо. После теледебатов на площадке Байден покинул аудиторию с помощью своей супруги Джилл Байден. Согласно опросу CNN,Дональд Трамп показался более убедительным 67% людей, смотревших дебаты. При этом 57% усомнились в том, что Байден способен занимать президентский пост.

Ранее в Совфеде не увидели шансов на переизбрание Байдена после дебатов.