На Украине предлагают повысить зарплату помощникам депутатов

В Верховную раду внесли проект постановления о повышении помощникам депутатов зарплаты. Документ опубликован на сайте украинского парламента.

Глава комитета Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова предложила увеличить оплату труда помощников-консультантов с 88,4 тыс. гривен ($2,2 тыс.) до 132,6 тыс. гривен ($3,3 тыс.). По данным украинского Минфина, средняя зарплата чиновников с начала 2024 года выросла на 32% и составляет 50 тыс. гривен ($1,2 тыс.).

До этого глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко заявил, что власти страны намерены осенью повысить тарифы на газ и отопление. По его словам, Верховная рада всерьез рассматривает вопрос поднятия тарифов на газ, распределение газа и тепло уже этой осенью. До этого директор Центра исследования энергетики Украины Александр Харченко заявил, что в августе отключения света уменьшатся до 4–6 часов в сутки.

Ранее на Украине ужесточили графики отключений света.