Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине предлагают повысить зарплату помощникам депутатов

В Раду внесли постановление о повышении зарплаты помощникам украинских депутатов

close
100%
Reuters

В Верховную раду внесли проект постановления о повышении помощникам депутатов зарплаты. Документ опубликован на сайте украинского парламента.

Глава комитета Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова предложила увеличить оплату труда помощников-консультантов с 88,4 тыс. гривен ($2,2 тыс.) до 132,6 тыс. гривен ($3,3 тыс.). По данным украинского Минфина, средняя зарплата чиновников с начала 2024 года выросла на 32% и составляет 50 тыс. гривен ($1,2 тыс.).

До этого глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко заявил, что власти страны намерены осенью повысить тарифы на газ и отопление. По его словам, Верховная рада всерьез рассматривает вопрос поднятия тарифов на газ, распределение газа и тепло уже этой осенью. До этого директор Центра исследования энергетики Украины Александр Харченко заявил, что в августе отключения света уменьшатся до 4–6 часов в сутки.

Ранее на Украине ужесточили графики отключений света.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами