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Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия идут вперед в развитии

Лукашенко: РФ и Белоруссия идут вперед в развитии, несмотря на давление

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что несмотря на давление извне, Минск и Москва идут вперед в развитии. Его слова приводит РИА Новости.

«Сегодня вопреки внешнему давлению Беларусь и Россия уверенно идут вперед», — сказал он.

По его словам, страны развивают союзную интеграцию и укрепляют гуманитарные связи.

28 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что товарооборот между Москвой и Минском в прошлом году увеличился до рекордных $46,5 млрд. Он отметил, что в рамках форума регионов России и Белоруссии было заключено порядка 250 соглашений и контрактов на сумму 24 млрд рублей. Также Путин отметил, что Уральский завод гражданской авиации и авиаремонтный завод в белорусских Барановичах вместе работают над созданием самолета. Он добавил, что Москвой и Минском будет реализован ряд совместных высокотехнологичных проектов по импортозамещению.

Ранее сообщалось, что роуминг между Россией и Белоруссией планируют отменить до конца года.

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