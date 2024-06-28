Путин напомнил, что Россия и Белоруссия освободили Европу от нацизма

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия всегда будут помнить о том, что именно они ценой огромных жертв освободили Европу во время Второй мировой войны. Видеообращение российского лидера к участникам Форума регионов РФ и Белоруссии опубликовано в Telegram-канале Кремля.

Путин поздравил белорусов с Днем независимости республики и с 80-летием освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.

«И в России, и в Белоруссии всегда будут помнить о том, что в годы Великой Отечественной войны наши народы вместе защитили Родину, ценой огромных жертв освободили Европу и внесли решающий вклад в спасение мира от нацизма», — сказал президент РФ.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Союзное государство РФ и Белоруссии крепнет во всех областях и активно развивается. Дипломат отметил, что 28 союзных программ, принятых по поручению президентов, закреплены законодательно в решении парламентов и Российской Федерации, и Республики Беларусь.

25 июня с момента установления дипломатических отношений между Россией и Белоруссией исполнилось 32 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский захотел увидеть Белоруссию в Евросоюзе.