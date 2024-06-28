В Дании признали, что F-16 не повлияют на ход конфликта на Украине

Командующий ВВС Дании Ян Дам призвал снизить ожидания вокруг поставок истребителей F-16 Украине, поскольку они не приведут к изменению ситуации на поле боя. Его слова приводит TV2.

«На эти истребители возлагаются очень большие надежды. И мы, наверное, должны быть более реалистичными. Истребители F-16, безусловно, будут иметь влияние, но они не изменят правила игры. Ни в этом месяце, ни в последующие», — заявил он.

Дам подчеркнул, что для эффективности истребителей на Украине необходимо долгосрочная перестройка ВВС страны, правильные боеприпасы и адаптация к сложным боевым задачам.

«Моя рекомендация украинцам – научиться действительно хорошо использовать эти самолеты, прежде чем выполнять любые рискованные миссии. И я говорю об этом с руководителем украинских ВВС», – отметил командующий.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

16 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Дания уже в ближайшее время отправит в зону конфликта свои истребители F-16. Глава государства сделал такое заявление по итогам встречи с премьер-министром королевства Метте Фредериксен, в рамках которой стороны обсудили подготовку к отправке воздушных судов в зону конфликта.

Ранее в Германии указали на неожиданную проблему с истребителями F-16 для ВСУ.