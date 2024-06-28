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Песков прокомментировал кадровые изменения в ЕС

Песков: Каллас известна своими оголтело русофобскими заявлениями

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сомнения по поводу нормализации отношений РФ с Евросоюзом после недавних кадровых перестановок.

«В данном случае мы говорим только о теме отношений с Россией. Госпожа фон дер Ляйен не является сторонницей нормализации отношений между ЕС и Россией — так мы ее и знаем, так мы ее и помним. В этом плане ничего не меняется», — отметил официальный представитель Кремля.

Также Песков прокомментировал назначение Каи Каллас на должность главы евродипломатии. По словам представителя Кремля, Каллас тоже «не демонстрировала до сих пор дипломатических наклонностей», и хорошо известна «своими абсолютно непримиримыми и иногда даже оголтело русофобскими заявлениями».

Песков отметил, что едва ли европейская дипломатия будет каким-то образом действовать в сторону нормализации отношений с РФ. Перспективы в плане отношений между Москвой и Брюсселем в настоящее время оцениваются как плохие, заключил пресс-секретарь президента.

Также Песков сообщил, что российские власти следят за предвыборной кампанией во Франции, где 30 июня пройдут выборы в парламент страны. Он добавил, что в РФ признают, что исход голосования представляет интерес для Кремля.

Ранее стало известно об утверждении назначениях на руководящие посты в ЕС на следующие пять лет.

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