В США предупредили о провокационном шаге Байдена по Украине

Потенциальное прибытие американских подрядчиков на территорию Украины для обслуживания переданной Западом военной техники ВСУ будет расцениваться Россией как провокация. Об этом пишет журнал The Spectator.

«Прибытие американских подрядчиков на Украину будет расценено Москвой как преднамеренная провокация и потенциально подвергнет жизни американцев опасности», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что озвученное в США предложение направить американских подрядчиков не только на обслуживание F-16, но и ракеты большой дальности ATACMS и танки M1A1 Abrams, «гарантировало бы значительно улучшенную программу технического обслуживания» этой техники.

Пентагон утверждает, что никакого решения еще не принято, но военные чиновники «уже некоторое время» призывают президента США Джо Байдена предпринять этот шаг, пишет издание.

25 июня телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников в Белом доме сообщил, что администрация Байдена работает над снятием запрета на размещение американских военных подрядчиков из на территории Украины.

По словам источников, целью инициативы является оказание Киеву помощи при ремонте и техническом обслуживании предоставленных Вашингтоном вооружений. При этом в материале подчеркивается, что Байден еще не одобрил реализацию этого плана.

Собеседники CNN подчеркнули, что в случае принятия соответствующего решения инициативу, скорее всего, реализуют до конца 2024 года.

Ранее в США забеспокоились из-за возможной отправки военных на Украину.