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В Кремле отказались комментировать дебаты Трампа и Байдена

Песков: Россия никогда не вмешивается в избирательные кампании США

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил во время брифинга, что в Кремле не собираются давать оценку дебатам Дональда Трампа и Джо Байдена, которые прошли в Атланте. По его словам, это внутреннее дело США.

«Это избирательная кампания США. Мы никогда не вмешиваемся в избирательные кампании США. Даже были расследования в США, там многие обвиняли Россию, проводили расследования и приходили к выводу, что вмешательства не зафиксировано», — пояснил Песков.

В США завершился первый тур дебатов между кандидатами в президенты Байденом и Трампом, который продлился чуть больше полутора часов. На них впервые не пригласили зрителей, а микрофоны кандидатов включались только тогда, когда им предоставляли слово. Это сделали для того, чтобы Байден и Трамп не переругались. Однако без взаимных оскорблений все равно не обошлось.

О том, что обсуждали кандидаты в президенты и почему после дебатов демократы начали паниковать и думать о замене кандидата, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее союзники США обеспокоились состоянием Байдена на дебатах.

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