В Кремле заявили, что следят за предвыборной кампанией во Франции

Российские власти следят за предвыборной кампанией во Франции, где 30 июня пройдут выборы в парламент страны, и признают, что исход голосования представляет интерес для Кремля. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно [наблюдаем], Франция это одна из крупнейших стран Европы, поэтому исход избирательной кампании представляет для нас интерес. <...> Мы видим, что есть динамика потери популярности у одних политических сил, рост популярности у других, но опять же все это — внутреннее дело Франции», — сказал официальный представитель Кремля.

В начале июня партия французского президента Эммануэля Макрона заняла второе место на выборах в Европарламент, уступив «Национальному объединению», неофициальным лидером которого является Марин Ле Пен. После этого французский президент распустил Национальное собрание и объявил о проведении досрочных выборов.

Согласно результатам предвыборных опросов, результат голосования будет схож с итогами выборов в Европарламент. На фоне этого с сайта «Национального объединения» исчез раздел, в котором говорилось о выходе из командования НАТО и углублении дипломатических отношений с Россией.

Ранее мэр Парижа заявила, что Макрон испортил праздник Олимпийских игр.