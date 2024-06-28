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В США оценили позиции Байдена и Трампа по Украине на прошедших дебатах

RS: Байден и Трамп не сделали каких-либо конкретных заявлений по Украине

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Brian Snyder/Reuters

Во время дебатов президент США Джо Байден и его соперник Дональд Трамп не сделали каких-либо конкретных заявлений по внешней политике Вашингтона касательно конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Об этом пишет Responsible Statecraft (RS).

Байден и Трамп во время мероприятий «муссировали, смешивали и разглагольствовали» на темы Украины и Ближнего Востока, но обращались к сути этих проблем лишь в редкие моменты «во время колкого и бессвязного рассуждения на сцене», говорится в тексте.

RS оценило выступление демократа и республиканца как полное разочарование, поскольку ни один из них не предложил конкретных мер по текущим военным конфликтам.

Как отмечается в материале – слова Трампа о намерении прекратить конфликт Москвы и Киева являются необоснованным хвастовством, в то время как идеи действующего главы государства оторваны от реальности.

В ходе дебатов Трамп заявил, что Россия возьмет под контроль больше территорий Украины, вплоть до всей ее территории в текущих условиях конфликта, потому что Киев очевидно проигрывает это столкновение.

В свою очередь Байден предупредил, что в случае победы на Украине Россия будет угрожать Белоруссии.

Ранее в Совфеде оценили результаты дебатов Байдена и Трампа.

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