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Израиль выступил против передачи Patriot Украине

WSJ: Израиль против передачи Киеву систем Patriot на фоне обострения с Ливаном

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Reuters

Израиль выступил против передачи Украине имеющихся в распоряжении еврейского государства систем Patriot на фоне обострения отношений с ливанским движением «Хезболла». Об этом со ссылкой на источники сообщает Wall Street Journal.

Сообщается, что в апреле израильские чиновники заявили, что планируют законсервировать системы Patriot, поскольку их заменяют более новыми образцами ПВО. Снятие этих систем с вооружения «открыло путь для переговоров об их передислокации на Украину», добавляет издание.

«Изначально Израиль был открыт для этой идеи, однако теперь выразил США обеспокоенность по поводу этого плана из-за опасений, что ему могут понадобиться «Патриоты», если на севере начнется конфликт с «Хезболлой», — говорится в сообщении издания.

По оценке WSJ, отправка восьми имеющихся у Израиля систем Patriot на Украину «по сути утроит арсенал Киева».

До этого министерство обороны США начало переброску войск ближе к границе между Израилем и Ливаном с целью готовности к возможной эвакуации американских граждан из Ливана в случае усиливающегося конфликта между Израилем и шиитским движением «Хезболла».

Ранее военные Израиля заявили, что могут вернуть Ливан «в каменный век».

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