Французская правая партия «Национальное объединение» в случае прихода ее председателя Жордана Барделлы на пост премьера будет стоять на позициях необходимости для Парижа обучать украинских военных, однако это должно происходить не на территории Украины. Об этом в эфире радиостанции Europe 1 заявила глава партии Марин Ле Пен.

«Мы поддерживаем Украину и готовы оказать ей необходимую помощь», — подчеркнула она.

По словам Ле Пен, партия считает, что с точки зрения поддержки Киева Францией есть два ограничения: поставки дальнобойного оружия в распоряжение ВСУ и отправка французских войск на Украину.

Как отметила глава правой партии, эти ограничения не означают, что Барделла против обучения солдат украинской армии. По ее мнению, подготовка военных ВСУ должна происходить «в Польше, как это сейчас происходит, или во Франции, как мы это уже делали».

До этого Ле Пен заявила, что президенту Франции Эммануэлю Макрону не удастся отправить войска на территорию Украины, если премьер-министром страны Барделла.

Ранее Макрона обвинили в приближении войны с Россией.