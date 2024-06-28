Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ле Пен выступила за обучение французами ВСУ с одним условием

Ле Пен: французские правые за обучение солдат ВСУ, но на территории ЕС

close
100%
Кадр из видео/Europe 1/Youtube

Французская правая партия «Национальное объединение» в случае прихода ее председателя Жордана Барделлы на пост премьера будет стоять на позициях необходимости для Парижа обучать украинских военных, однако это должно происходить не на территории Украины. Об этом в эфире радиостанции Europe 1 заявила глава партии Марин Ле Пен.

«Мы поддерживаем Украину и готовы оказать ей необходимую помощь», — подчеркнула она.

По словам Ле Пен, партия считает, что с точки зрения поддержки Киева Францией есть два ограничения: поставки дальнобойного оружия в распоряжение ВСУ и отправка французских войск на Украину.

Как отметила глава правой партии, эти ограничения не означают, что Барделла против обучения солдат украинской армии. По ее мнению, подготовка военных ВСУ должна происходить «в Польше, как это сейчас происходит, или во Франции, как мы это уже делали».

До этого Ле Пен заявила, что президенту Франции Эммануэлю Макрону не удастся отправить войска на территорию Украины, если премьер-министром страны Барделла.

Ранее Макрона обвинили в приближении войны с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами