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В России призвали вооружить противников США на Ближнем Востоке

Философ Дугин призвал вооружить противников США на Ближнем Востоке

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Spc. Hubert Delany III/U.S. Army/AP

Философ, общественный и политический деятель Александр Дугин прокомментировал сообщения о том, что США перемещают свои силы ближе к Израилю и Ливану. По мнению эксперта, которое приводит Tsargrad.tv, Запад «перешел все красные линии», поэтому России необходимо вооружить противников Вашингтона на Ближнем Востоке.

«Война разгорается и на Ближнем Востоке — вот-вот Израиль столкнется напрямую с Ливаном. Самое время России начать поставки серьезных вооружений «Хезболле» и хуситам. Вплоть до тактического ядерного оружия», — отметил Дугин.

Он напомнил, что у израильтян имеется ядерное оружие, а у их противников и сторонников многополярного мира — нет.

28 июня телекомпания NBC сообщила, что министерство обороны США начало переброску войск ближе к границе между Израилем и Ливаном с целью готовности к возможной эвакуации американских граждан из Ливана в случае усиливающегося конфликта между Израилем и шиитским движением «Хезболла».

По данным источников, Вашингтон все более опасается возможности наступательной операции Израиля против Ливана в ближайшие недели.

Отмечается, что десантный корабль ВМС США USS Wasp и 24-й экспедиционный отряд морской пехоты были переброшены в Средиземное море в среду. Там также находится американский десантный корабль-док Oak Hill. Кроме того, США ведут переговоры со своими союзниками о совместной координации процесса эвакуации в случае необходимости.

Ранее сообщалось, что США возобновят поставки авиабомб Израилю.

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