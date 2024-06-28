Трамп предложил Байдену пройти умственный тест и ответить на простые вопросы

Во время теледебатов кандидатов в президенты США Дональд Трамп предложил своему сопернику Джо Байдену пройти тест на умственные способности. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп заявил о своем превосходном самочувствии и отметил, что он каждый год проходит физическое обследование. Кроме того, он пояснил, что «прошел два теста на когнитивные способности, в то время как он [Байден] — ни одного».

«Я бы хотел, чтобы он сдал хотя бы один, какой-нибудь легкий, и ответил на пять простых вопросов», — сказал Трамп.

Дебаты между ключевыми кандидатами — важнейшая часть предвыборной гонки на пост главы государства. К прениям на площадке телеканала CNN оба политика подошли практически на равных, с высоким антирейтингом и шлейфом различных скандалов. При этом один сталкивается с уголовным преследованием, пока в СМИ спорят о когнитивных способностях второго. Чего ждать от первого раунда дебатов Трампа и Байдена — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что штаб Трампа объявил о его победе над Байденом во время теледебатов.