Штаб Трампа объявил о его победе над Байденом во время теледебатов

По результатам прошедших теледебатов предвыборный штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа объявил о его победе над своим соперником Джо Байденом. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении штаба Трампа указано, что он «показал лучшее выступление и победу на исторических по размеру аудитории избирателей дебатах», а также «ясно дал понять, как именно он улучшит жизнь каждого американца».

Штаб Трампа напомнил, что во время дебатов экс-президент говорил о планах по снижению инфляции и стоимости продуктов питания, бензина и жилья. Второй отмеченной темой стало обеспечение безопасности южной границы США и защиты от потока «байденовских мигрантов».

Дебаты между ключевыми кандидатами — важнейшая часть предвыборной гонки на пост главы государства. К прениям оба политика подходят практически на равных, с высоким антирейтингом и шлейфом различных скандалов. При этом один сталкивается с уголовным преследованием, пока в СМИ спорят о когнитивных способностях второго. Чего ждать от первого раунда дебатов Трампа и Байдена — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в США выступление Байдена вызвало панику у демократов.