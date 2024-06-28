Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Штаб Трампа объявил о его победе над Байденом во время теледебатов

Штаб Трампа заявил, что экс-президент победил на «исторических дебатах»

close
100%
Brian Snyder/Reuters

По результатам прошедших теледебатов предвыборный штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа объявил о его победе над своим соперником Джо Байденом. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении штаба Трампа указано, что он «показал лучшее выступление и победу на исторических по размеру аудитории избирателей дебатах», а также «ясно дал понять, как именно он улучшит жизнь каждого американца».

Штаб Трампа напомнил, что во время дебатов экс-президент говорил о планах по снижению инфляции и стоимости продуктов питания, бензина и жилья. Второй отмеченной темой стало обеспечение безопасности южной границы США и защиты от потока «байденовских мигрантов».

Дебаты между ключевыми кандидатами — важнейшая часть предвыборной гонки на пост главы государства. К прениям оба политика подходят практически на равных, с высоким антирейтингом и шлейфом различных скандалов. При этом один сталкивается с уголовным преследованием, пока в СМИ спорят о когнитивных способностях второго. Чего ждать от первого раунда дебатов Трампа и Байдена — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в США выступление Байдена вызвало панику у демократов.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами