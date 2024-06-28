Американские пограничники обвинили Байдена во лжи

Вице-президент национального совета пограничников США Арт Дель Куэто заявил, что утверждения главы Белого дома Джо Байдена о поддержке его политики американскими пограничниками не соответствует действительности. Об этом сообщает РИА Новости.

Куэто подчеркнул, что границы США разрушены с первого дня правления администрации Байдена. По его мнению, пограничники никогда не поддержат действующего президента, ведь они отдают предпочтения Дональду Трампу.

До этого стало известно, что администрация США планирует предоставить легальный статус сотням тысяч мигрантов, которые проживают на территории страны без необходимых для этого документов.

Официальные статистические данные свидетельствуют о том, что в настоящее время на территории США проживают около 11 млн нелегальных мигрантов.

11 июня газета The New York Post сообщила, что американское руководство приказало пограничникам в штате Калифорния задерживать нелегальных мигрантов из РФ и немедленно депортировать их из страны. То же касается граждан пяти других стран бывшего Советского Союза, включая Грузию и Молдавию.

Ранее президент США Джо Байден запретил предоставлять политическое убежище нелегальным мигрантам из Мексики.