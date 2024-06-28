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Трамп обвинил Байдена в приближении третьей мировой войны

Трамп заявил, что США очень близки к третьей мировой войне из-за Байдена

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Gerald Herbert/AP

Президент США Джо Байден втягивает страну в третью мировую войну. Об этом в ходе теледебатов заявил бывший американский лидер Дональд Трамп, слова которого передает РИА Новости.

«Он втянет нас в третью мировую войну, а мы ближе к ней, чем кто-либо может себе представить. Мы очень, очень близки к третьей мировой войне», – заявил Трамп.

Он также упрекнул Байдена, что лидеры Китая, КНДР и России «не уважают» и «не боятся» его.

Байден и Трамп начали первые предвыборные дебаты в Атланте (штат Джорджия), не обменявшись рукопожатием. Первым в студию вошел нынешний глава государства, затем Трамп. Их представили зрителям как 46-го и 45-го президентов США.

Американская президентская гонка плавно подошла к одному из важнейших этапов — дебатам между ключевыми кандидатами на пост главы государства. К прениям оба политика подходят практически на равных, с высоким антирейтингом и шлейфом различных скандалов. При этом один сталкивается с уголовным преследованием, пока в СМИ спорят о когнитивных способностях второго. Чего ждать от первого раунда дебатов Трампа и Байдена — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что Путин не уважает Байдена.

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