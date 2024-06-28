В Германии обратили внимание на слова Байдена о сестрах-насильниках

Оговорка действующего президента США Джо Байдена о сестрах, насилующих других женщин, опозорила Демократическую партию. Об этом на своей странице в соцсети X написал немецкий бизнесмен Ким Дотком.

«Множество молодых женщин подвергаются изнасилованиям со стороны своих родственников по мужу, своих же супругов, братьев и сестер», — оговорился американский лидер в ходе теледебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом.

Дотком указал на абсурдность заявления о том, что женщин могут насиловать другие женщины. По словам бизнесмена, своим заявлением Байден опозорил демократов.

Байден и Трамп начали первые предвыборные дебаты в Атланте (штат Джорджия), не обменявшись рукопожатием. Первым в студию вошел нынешний глава государства, затем Трамп. Их представили зрителям как 46-го и 45-го президентов США.

Американская президентская гонка плавно подошла к одному из важнейших этапов — дебатам между ключевыми кандидатами на пост главы государства. К прениям оба политика подходят практически на равных, с высоким антирейтингом и шлейфом различных скандалов. При этом один сталкивается с уголовным преследованием, пока в СМИ спорят о когнитивных способностях второго. Чего ждать от первого раунда дебатов Трампа и Байдена — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Байден сравнил Трампа с бродячим котом.