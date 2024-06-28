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Байден оценил влияние российско-украинского конфликта на мир

Байден заявил, что конфликт на Украине грозит охватить весь мир

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Президент США Джо Байден утверждает, что ни одну крупную войну в Европе никогда не удавалось ограничить пределами континента. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Белого дома подчеркнул, что позиция экс-президента США Дональда Трампа по Украине может грозить миру ядерной войной. Байден утверждает, что Российская Федерация после конфликта на территории Украины перейдет к Польше и другим местам.

До этого Трамп заявил, что считает неприемлемыми озвученные президентом Российской Федерации Владимиром Путиным условия для прекращения конфликта на Украине.

14 июня Путин, выступая в МИД, заявил, что предлагает следующий мирный план — Киев должен вывести свои войска с территории Луганской народной республики (ЛНР), Донецкой народной республики (ДНР), Херсонской, Запорожской областей. Также, по его словам, Украина не должна вступать в НАТО. Он отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на данные условия и начнутся мирные переговоры.

Ранее политолог объяснил, почему план Трампа по Украине не сработает.

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