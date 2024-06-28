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Байден сравнил Трампа с бродячим котом

Байден назвал моральные принципы Трампа такими же, как у бродячего кота

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AshimovSJ/Shutterstock/FOTODOM, Marco Bello/Reuters

Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил мнение о бывшем президенте Дональде Трампе, сравнив его моральные принципы с принципами бродячего кота. Это заявление было сделано в ходе предвыборных теледебатов в Атланте, трансляцию дебатов вели все основные американские телекомпании.

Байден отметил, что ни один президент в истории США не произносил таких слов, как Трамп, и напомнил о гражданских штрафах, которые налагались за это. Также он упомянул о скандальных ситуациях, связанных с бывшим президентом, включая обвинения в преступлениях и финансовых нарушениях.

В ответ на это Трамп заявил, что не имел отношения к порнозвезде и планирует обжаловать решение суда.

Недавно жюри в Нью-Йорке признало экс-президента виновным в фальсификации финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Трамп был признан виновным по всем 34 пунктам обвинения, и приговор намечен на 11 июля. В случае признания виновным, ему грозит до 20 лет тюремного заключения. Это стало первым случаем в истории США, когда бывшего президента признали виновным в совершении преступления.

Ранее Трамп раскрыл, кто на самом деле управляет США.

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