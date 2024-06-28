Байден назвал Трампа «неудачником» и «лузером»

Действующий американский президент-демократ Джо Байден на дебатах со своим республиканским предшественником Дональдом Трампом позволил себе публичное оскорбление. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ты неудачник и лузер», — заявил Байден.

Байден и Трамп начали первые предвыборные дебаты в Атланте (штат Джорджия), не обменявшись рукопожатием. Первым в студию вошел нынешний глава государства, затем Трамп. Их представили зрителям как 46-го и 45-го президентов США. До этого сообщалось, что дебаты Байдена и Трампа пройдут без зрителей и репортеров в студии.

Американская президентская гонка плавно подходит к одному из важнейших этапов — дебатам между ключевыми кандидатами на пост главы государства. К прениям оба политика подходят практически на равных, с высоким антирейтингом и шлейфом различных скандалов. При этом один сталкивается с уголовным преследованием, пока в СМИ спорят о когнитивных способностях второго. Чего ждать от первого раунда дебатов Трампа и Байдена — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что Путин не уважает Байдена.