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Байден оговорился и заявил о тысяче триллионеров в США

Байден оговорился и заявил о тысяче триллионеров в США

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Brian Snyder/Reuters

Президент США Джо Байден оговорился и заявил о тысяче триллионеров, проживающих в Соединенных Штатах, но тут же поправился и сказал, что имел в виду миллиардеров. Об этом сообщает ТАСС.

Оговорку Байден сделал в рамках теледебатов со своим соперником на пост президента Дональдом Трампом во время того, как обещал наладить налоговую систему в США.

До этого Байден снова оговорился, сказав, что Ираку очень долго пришлось ждать помощи от США, но имелось ввиду, что помощи ожидала Украина.

При этом в стенограмме Белого дома Ирак был зачеркнут, а в скобках указана Украина.

Накануне сообщалось, что Байден и президент Франции Эммануэль Макрон достигли соглашения по вопросу использования прибыли от замороженных российских активов.

Также помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга заявил, что США могут сделать новые заявления по изъятию замороженных активов России после предстоящей встречи президентов США и Франции.

Ранее Байден оговорился и заявил, что Израиль не планировал вторгаться в Россию.

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