Трамп считает, что Путин не уважает Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что, если бы российский лидер Владимир Путин уважал нынешнего главу Белого дома Джо Байдена, то он бы не начал спецоперацию на Украине. Его слова передает РИА Новости.

«Если бы у нас был настоящий президент, которого бы уважал Путин, он бы никогда не вторгся на Украину», — заявил Трамп.

Байден и Трамп начали первые предвыборные дебаты в Атланте (штат Джорджия), не обменявшись рукопожатием. Первым в студию вошел нынешний глава государства, затем Трамп. Их представили зрителям как 46-го и 45-го президентов США. До этого сообщалось, что дебаты Байдена и Трампа пройдут без зрителей и репортеров в студии.

Американская президентская гонка плавно подходит к одному из важнейших этапов — дебатам между ключевыми кандидатами на пост главы государства. К прениям оба политика подходят практически на равных, с высоким антирейтингом и шлейфом различных скандалов. При этом один сталкивается с уголовным преследованием, пока в СМИ спорят о когнитивных способностях второго. Чего ждать от первого раунда дебатов Трампа и Байдена — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт усомнился в существовании плана Трампа по Украине.