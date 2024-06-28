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Трамп назвал условия Путина по началу переговоров с Украиной неприемлемыми

Трамп назвал условия Путина по прекращению огня на Украине неприемлемыми

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Brian Snyder/Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что считает неприемлемыми озвученные российским лидером Владимиром Путиным условия для прекращения конфликта на Украине. Об этом он заявил во время предвыборных дебатов с нынешним президентом США Джо Байденом, передает РИА Новости.

«Нет, они не являются приемлемыми», — заявил экс-глава Белого дома. При этом он подчеркнул, что конфликта на Украине «никогда бы не произошло», если бы российское руководство уважало американского президента.

Трамп пообещал добиться урегулирования конфликта между Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским еще до своего официального вступления в должность главы Белого дома 20 января 2025 года.

14 июня Путин, выступая в МИД, заявил, что предлагает следующий мирный план — Киев должен вывести свои войска с территории Луганской народной республики (ЛНР), Донецкой народной республики (ДНР), Херсонской, Запорожской областей. Также, по его словам, Украина не должна вступать в НАТО. Он отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на данные условия и начнутся мирные переговоры.

Зеленский назвал условия президента РФ «ультиматумом, которому нельзя доверять».

Ранее политолог объяснил, почему план Трампа по Украине не сработает.

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