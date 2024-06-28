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Байден и Трамп начали дебаты, не пожав друг другу руки

Байден и Трамп не стали обмениваться рукопожатием перед дебатами в Атланте

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Brian Snyder/Reuters

Президент США Джо Байден и бывший американский лидер Дональд Трамп начали первые предвыборные дебаты в Атланте (штат Джорджия), не обменявшись рукопожатием. Об этом сообщает ТАСС.

Первым в студию вошел нынешний глава государства, затем Трамп. Их представили зрителям как 46-го и 45-го президентов США.

Отмечается, что на первых теледебатах предыдущей президентской гонки в 2020 году они также не обменивались рукопожатиями.

До этого сообщалось, что первые предвыборные дебаты Байдена и Трампа пройдут без зрителей и репортеров в студии.

Американская президентская гонка плавно подходит к одному из важнейших этапов — дебатам между ключевыми кандидатами на пост главы государства. К прениям оба политика подходят практически на равных, с высоким антирейтингом и шлейфом различных скандалов. При этом один сталкивается с уголовным преследованием, пока в СМИ спорят о когнитивных способностях второго. Чего ждать от первого раунда дебатов Трампа и Байдена — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт усомнился в существовании плана Трампа по Украине.

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