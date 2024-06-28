Президент Боливии рассказал о пострадавших в ходе попытки госпереворота

Президент Боливии Луис Арсе заявил, что как минимум 14 человек пострадали в стране от действий военных, принявших участие в попытке государственного переворота. Об этом сообщает Bolivia TV.

По его словам, нескольким из пострадавших потребовались операции. Президент Боливии подчеркнул, что военные стреляли в людей.

До этого руководитель министерства обороны Боливии Эдмундо Новильо заявил, что визит президента страны Луиса Арсе в Российскую Федерацию мог стать одним из факторов, приведших к попытке государственного переворота.

26 июня в Боливии произошла попытка государственного переворота. Мятежный генерал Хуан Хосе Суньига не согласился с увольнением с должности командующего армией и потребовал «восстановить демократию» и освободить политзаключенных. Президент Боливии Луис Арсе из осажденного дворца правительства произвел перестановки в высшем военном командовании и призвал сторонников выйти на площадь «в поддержку демократии». Спустя несколько часов мятеж угас, военные покинули центр Ла-Паса, а генерал Суньига был задержан.

Ранее МИД России осудил попытку переворота в Боливии и выразил поддержку власти страны.