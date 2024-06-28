В Евросоюзе предложили новый режим санкций против России

Лидеры Европейского союза (ЕС) выступили за создание нового режима санкций против России за «дестабилизирующие действия за рубежом». Об этом говорится в документе по итогам саммита в Брюсселе, передает РИА Новости.

«В ответ на дестабилизирующие действия России за рубежом Евросовет повторяет свой призыв к Совету (ЕС) продолжать работу над новым санкционным режимом», — говорится в документе.

27 июня ЕС в рамках нового пакета санкций ввел механизм по изъятию активов компаний РФ.

Эта мера названа ответом на российские контрсанкции, такие как временное управление дочерними компаниями европейских организаций (Fortum, Carlsberg) и аресты активов компаний Евросоюза в России в связи с неисполнением ими обязательств из-за введенных ограничений.

Представитель Российской Федерации по делам в Международном суде ООН, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин заявил, что Россия может подать иск в Международный суд ООН из-за передачи Украине доходов от ее активов.

С начала российско-украинского конфликта в странах Запада заморожено примерно €300 млрд. Более €200 млрд находятся в ЕС.

Ранее Минфин РФ назвал вероятные сроки конфискации российских активов в США.