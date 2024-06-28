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СМИ: МУС отложил выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта

Jerusalem Post: МУС отсрочил выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта

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JINI/Global Look Press

Международный уголовный суд (МУС) отсрочил выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны еврейского государства Йоава Галанта из-за предполагаемых военных преступлений. Об этом сообщает газета Jerusalem Post.

Утверждается, что досудебный трибунал решил отложить выдачу ордеров на Нетаньяху и Галанта после того, как Британия подала заявление «amicus curiae» («друга суда») против юрисдикции МУС по этому вопросу.

Это значит, что до 12 июля Британия и другие страны-«друзья суда», которые оказывают содействие, должны передать свои решения и точки зрения в МУС.

До этого Белый дом отменил встречу высокого уровня между Соединенными Штатами и Израилем после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху опубликовал видеообращение с жалобами на задержки в поставках американского оружия.

Ранее сообщалось, что МУС может выдать ордера на арест Нетаньяху и Галанта.

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