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Генсек ООН оценил значение России в организации

Гутерриш: РФ остается фундаментальной основой работы ООН

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Eduardo Munoz/Reuters

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что Российская Федерация остается фундаментальной основой работы ООН. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что Советский Союз и Россия были совершенно необходимы для формирования ООН, они являются фундаментальной основой работы организации. По его мнению, РФ является большой страной и большой силой.

По его словам, присутствие в ООН сверхдержав влияет на появление проблем. Это означает, что необходимо поддерживать честный и открытый диалог, а также отношения, направленные на решение существующих вопросов, вместо их усугубления, подчеркнул Гутерриш.

До этого генсек ООН заявил, что механизм права вето в международной организации не исчезнет ни при каких условиях.

Он также объяснил, что реформирование Совета Безопасности (СБ) ООН должно начаться с выделения места постоянного члена для одной из стран Африки. По словам Гутерриша, договоренности по включению представителя от африканских государств можно достичь, опираясь на мнение пяти постоянных членов Совета Безопасности.

Ранее генсек ООН раскритиковал международную финансовую систему.

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