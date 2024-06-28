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Гутерриш поедет в Казахстан

Генсек ООН Гутерриш поедет в Астану на саммит ШОС

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Mary Altaffer/AP

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поедет в казахстанскую Астану на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом он заявил в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

«Я еду на саммит Шанхайской организации сотрудничества в Казахстан через неделю после этого интервью. У меня будут встречи с другими организациями, от небольших, таких как КАРИКОМ, до Шанхайской организации сотрудничества, в которую входит более половины населения мира», — заявил Гуттериш.

Саммит ШОС пройдет в Астане 3-4 июля 2024 года.

До этого помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что президент Владимир Путин посетит Казахстан для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

По словам Ушакова, у российского лидера запланирован целый ряд двусторонних встреч с другими участниками мероприятия, в том числе с руководителями стран — членов ШОС и главами иных приглашенных государств.

Ранее в Совете безопасности РФ оценили возможность объединения потенциалов ШОС, ЕАЭС и АСЕАН.

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