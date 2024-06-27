В Кремле заявили, что страны Африки предпочитают модель РФ во внешней политике

Африканские страны не хотят продолжать отношения с другими государствами на неоколониальной основе. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что у некоторых стран Европы, которые традиционно считали Африку своей колонией в буквальном смысле слова, возникает «совершенно необоснованное чувство ревности».

«Африканцам это давно не нравилось, и они не хотят продолжать отношения на неоколониальной основе. Им гораздо больше импонирует та модель отношений, на которую опираемся мы», — сказал представитель Кремля.

17 июня заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости создать реестр потерь, связанных с преступлениями колониальной эпохи и неоколониализма.

До этого президент России Владимир Путин говорил, что страны Запада используют неоколониальные методы для обеспечения своего благополучия за счет других государств.

Ранее Путин рассказал, что объединяет Африку и Россию.