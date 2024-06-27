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В посольстве РФ заявили о скором подписании договора о сотрудничестве с Ираном

Посол РФ: договор о сотрудничестве между Россией и Ираном «на финишной прямой»

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Shutterstock

Процесс подписания соглашения о всеобъемлющем сотрудничестве между Россией и Ираном находится на «финишной прямой». Об этом заявил посол РФ в Иране Алексей Дедов, сообщает ТАСС.

«Работа над ним идет успешно. <...> Исполняющий обязанности президента Ирана [Мохаммад] Мохбер подписал закон, вводящий в силу два межправительственных соглашения: по культурным центрам и по международной информационной безопасности. Так что, я думаю, сейчас этот процесс уже на финишной прямой», — сказал посол, отметив, что недавно в Москве побывала иранская делегация.

Накануне в «Газпроме» сообщили о подписании Стратегического Меморандума с National Iranian Gas Company (NIGC) о проработке организации трубопроводных поставок природного газа в Иран. В рамках визита делегации «Газпрома» в Иран также прошла встреча председателя правления компании Алексея Миллера и министра нефти исламской республики Джавада Оуджи.

Ранее Иран пообещал не менять курс в отношениях с Россией.

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