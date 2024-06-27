Премьер Грузии пообещал завершить евроинтеграцию к 2030 году

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил уверенность в том, что Грузия вступит в ЕС к 2030 году. Его слова приводит ТАСС.

По словам Кобахидзе, Грузия готова к вступлению в Европейский союз больше других стран-кандидатов. Грузия еще не начала переговоры с ЕС о вступлении, однако лидер страны отметил, что она уже оформила соглашения об ассоциации и свободной торговле, получила безвизовый режим, а также статус кандидата в члены ЕС.

«Я уверен, что к 2030 году Грузия станет членом Евросоюза. Среди стран — кандидатов в члены ЕС больше всех к 2030 году будет готова именно Грузия», — заявил он.

До этого верховный комиссар Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС лишит Грузию финансирования, если закон об иноагентах не отменят.

Парламент Грузии 14 мая принял закон об иноагентах в заключительном, третьем чтении. За него проголосовали 84 депутата, против — 30 парламентариев, еще 58 воздержались. Президент страны наложила на него вето и назвала его «российским законом», который противоречит конституции и европейским стандартам.

Ранее в Грузии ответили отказом на призыв ЕС не обсуждать запрет пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).