Владимир Зеленский выступает за окончание конфликта, однако не собирается заключать мир с Россией, заметил на странице в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз, комментируя слова президента Украины о нежелании затягивать военные действия из-за больших потерь в рядах ВСУ.

«Зеленский наконец признает, какие разрушительные потери Украина понесла и продолжает нести при его диктатуре. И все же он по-прежнему отвергает мир с Россией?» — задался вопросом журналист.

Боуз подчеркнул, что Владимир Зеленский никогда не перестанет быть актером.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не хочет затягивать конфликт из-за больших потерь в рядах ВСУ. Он отметил, что Украина хочет подготовить план урегулирования конфликта к следующему «саммиту мира», поскольку у нее нет достаточного количества времени из-за потерь на поле боя. В то же время Зеленский подчеркнул, что у Киева не было каких-либо контактов с Москвой после конференции в Швейцарии.

Ранее Зеленский захотел увидеть Белоруссию в Евросоюзе.