Эрдоган рассказал, к чему могут привести игнорирование РФ в вопросах по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что действия по разрешению конфликта на Украине, которые игнорируют Россию, не смогут привести к желаемым результатам. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ходе наших переговоров с президентом Эстонии мы обсудили войну на Украине. Я еще раз подчеркнул, что мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины. Только дипломатическим путем можно скорее прекратить разрушения и достичь справедливого и окончательного решения», — сказал Эрдоган.

По словам турецкого лидера, страна продолжает работать со всеми сторонами.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что современный мир пришел к точке невозврата. По его словам, необходимо «сделать все, чтобы найти основу для разрешения накаленных до предела противоречий». Вместе с тем Медведев выразил мнение, что наиболее прочная основа для этого — «осознание и утверждение ценности международного права». Его все должны «сохранить в глобальном масштабе несмотря на конфликты, несмотря на все споры, несмотря на отсутствие взаимопонимания», отметил он.

27 июня замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что западные страны не осознают того, как в мире нарастает угроза ядерного конфликта с участием России.

Ранее Путин назвал условие для изменения мирных предложений РФ по Украине.