Медведев исключил нападение России на Запад

Россия не намерена нападать на Запад. Об этом во время пленарного заседания Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

По его словам, западным странам никто не угрожает.

«Мы на них не собираемся нападать, о чем неоднократно говорили, не собираемся какие-то военные компании развязывать», — сказал зампред Совбеза.

В июне глава минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия должна быть готова к войне к 2029 году. Министр считает, что Россия давно перешла на военную экономику и продолжает вооружаться, поэтому нельзя верить, что президент РФ Владимир Путин остановится у границ Украины, «если зайдет так далеко».

В этом же месяце Путин назвал тех, кто всерьез говорит о «нападении» Российской Федерации на НАТО «тупыми как стол».

Ранее экс-премьер Великобритании Борис Джонсон допустил, что Россия может напасть на территорию стран НАТО.