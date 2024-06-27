Медведев заявил, что в России не прижились идеи, насаждаемые извне

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что идеи, которые насаждались извне, а также чуждые стране не прижились в России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Насаждаемые извне идеи, чуждые отечественным традициям и национальным чертам, на нашей почве не прижились, и сегодня они прямо противоречат заложенным в конституции основам государственного и общественного строя», — заявил Медведев.

До этого Медведев назвал хищение государственных активов поводом для объявления войны. По словам зампреда Совбеза, хищение госактивов при определенных условиях может быть квалифицировано как агрессия. Медведев отметил, что России придется принимать ответные меры в соответствии с принципом взаимности».

Он также напомнил, что в мае текущего года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому имущество США или связанных с ними лиц в РФ может быть изъято по решению суда для компенсации ущерба в случае конфискации российских активов или активов Центрального банка в Соединенных Штатах. Зампред Совбеза анонсировал скорые законодательные изменения в развитие этого документа.

Ранее Австралия отказалась использовать замороженные российские активы.