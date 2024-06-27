Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев пригрозил Украине переговорами на худших условиях для Киева

Медведев заявил, что мирная инициатива России по Украине носит срочный характер

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Выдвинутая президентом России Владимиром Путиным мирная инициатива по Украине является срочной, последующие переговоры будут проходить на худших для Украины условиях. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарной сессии ПМЮФ, которую транслировал телеканал «Россия 24».

«Это предложение, естественно, носит срочный характер», — сказал он.

Медведев отметил, что договор может заключаться уже на иных основаниях, если меняются обстоятельства.

«Если переговоры не состоятся, то последующие переговоры, а они рано или поздно, естественно, эти переговоры возникнут, они будут уже проходить на худших условиях», — добавил он.

Медведев подчеркнул, что это предложение основано на двух позициях.

«Есть изменения на земле, и есть изменения в Конституции Российской Федерации. Вот это должно учитываться. Ну и то, о чем было сказано президентом, а именно — провозглашение нейтралитета Украины и невступление в недружественный нам военный блок», — резюмировал зампредседателя Совбеза.

Медведев также призвал оказаться о размещения российских активов в американской юрисдикции.

Ранее Австралия отказалась использовать замороженные российские активы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами