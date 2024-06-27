Медведев пригрозил Украине переговорами на худших условиях для Киева

Выдвинутая президентом России Владимиром Путиным мирная инициатива по Украине является срочной, последующие переговоры будут проходить на худших для Украины условиях. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарной сессии ПМЮФ, которую транслировал телеканал «Россия 24».

«Это предложение, естественно, носит срочный характер», — сказал он.

Медведев отметил, что договор может заключаться уже на иных основаниях, если меняются обстоятельства.

«Если переговоры не состоятся, то последующие переговоры, а они рано или поздно, естественно, эти переговоры возникнут, они будут уже проходить на худших условиях», — добавил он.

Медведев подчеркнул, что это предложение основано на двух позициях.

«Есть изменения на земле, и есть изменения в Конституции Российской Федерации. Вот это должно учитываться. Ну и то, о чем было сказано президентом, а именно — провозглашение нейтралитета Украины и невступление в недружественный нам военный блок», — резюмировал зампредседателя Совбеза.

Медведев также призвал оказаться о размещения российских активов в американской юрисдикции.

Ранее Австралия отказалась использовать замороженные российские активы.