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Азербайджан направил Армении новые предложения по мирному соглашению

МИД Азербайджана сообщил о передаче Армении предложений по мирному соглашению

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Shutterstock/esfera

МИД Азербайджана передал Армении одиннадцатый пакет предложений по мирному соглашению. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили в Тбилиси, передает Armenia Today.

«Между сторонами достигнут прогресс в положительном направлении», – заявил Байрамов.

20 июня в Армении выразили сожаление в связи с отказом Азербайджана от совместного расследования нарушений режима прекращения огня на границе и обвинили в стремлении оттянуть достижение мира посредством ввода новых тем переговоров. Такой стала реакция на отправку десятоготпакета предложений.

До этого Байрамов заявил, что территориальные претензии к Баку со стороны Еревана являются препятствием для заключения мирного договора. Он указал, что претензии к суверенитету Азербайджана в конституции Армении мешают мирному урегулированию между сторонами.

19 сентября 2023 года власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

Ранее Песков подтвердил досрочный вывод российских миротворцев из Карабаха.

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