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Зеленский захотел увидеть Белоруссию в Евросоюзе

Зеленский заявил, что Белоруссия в будущем должна стать членом Евросоюза

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в будущем Белоруссия должна стать членом Европейского союза (ЕС). Его слова перед началом саммита стран Евросоюза приводит «Европейская правда».

В своей речи Зеленский поблагодарил европейских лидеров за открытие переговоров о членстве Киева в политическом объединении. По его словам, ЕС доказал способность принимать правильные решения в правильное время.

«Я уверен, что будут аналогичные решения по Белоруссии, поскольку это европейская нация, которая должна иметь европейское будущее», — сказал Зеленский.

24 июня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз и Украина собираются до конца июня подписать соглашение о гарантиях безопасности для страны. В этот же день Боррель сообщил, что министры иностранных дел стран — членов Европейского союза приняли решение об использовании доходов от заблокированных активов РФ на закупку оружия для Украины.

25 июня Украина официально начала процесс переговоров о вступлении в Евросоюз на первом заседании Межправительственной конференции ЕС-Украина.

Ранее Зеленский понадеялся на сохранение поддержки со стороны Франции после выборов.

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