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Американский посол указал на успехи оборонно-промышленного комплекса России

Посол США Бернс заявил, что ВПК РФ стал сильнее, чем до конфликта на Украине

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Михаил Киреев/РИА «Новости»

Американский посол в Китае Николас Бернс заявил, что оборонно-промышленная база России стала гораздо сильнее, чем была до конфликта на Украине. Его слова приводит Bloomberg.

«Эта оборонно-промышленная база [РФ] гораздо сильнее сейчас, чем она была даже перед началом [конфликта на Украине]», — заявил Бернс.

До этого министр промышленности и торговли России Антон Алиханов заявил, что работа оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в России переведена на принципы жесткого проектного менеджмента.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководством предприятий российского военно-промышленного комплекса заявил, что большинство оборонных предприятий в России успевают вовремя выполнять гособоронзаказ (ГОЗ). Среди приоритетных направлений ВПК глава государства перечислил беспилотные, авиационные и наземные комплексы, высокоточные средства поражения, средства РЭБ, а также системы контрбатарейной борьбы.

Ранее в Швейцарии признали, что российский ВПК адаптировался к западным санкциям.

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